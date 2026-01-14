PAUSA café, el proyecto que nació del corazón y se convirtió en comunidad

Conoce cómo nació PAUSA Café

PAUSA nació en 2020, en medio de la pandemia, cuando Regina y María Montemayor se encontraban en Malinalco con su familia y fueron testigos de cómo muchas personas del pueblo se quedaron sin trabajo. Con la necesidad de hacer algo que pudiera ayudar, la respuesta llegó al mirar hacia lo que las apasionaba: el café. Así, entre ideas, pruebas y muchas ganas de aprender, decidieron empezar a vender bolsas de café y donar el 15% de las ganancias a una fundación por la educación llamada ÚNETE. “El nombre PAUSA salió súper natural ya que es un reflejo de nuestra filosofía: detenerse, estar presentes y disfrutar el momento”, cuenta Regina.

PAUSA Café Virreyes (Cortesía )

Al irse adentrando en el mundo del café en México, Regina y María descubrieron una realidad que las llevó a replantear su impacto. “El comercio del café en el país es súper desigual. Los caficultores reciben pagos mínimos por su trabajo y tienen muchísimos obstáculos para comercializar su producto”, dice Regina.

Fue así como decidieron transformar su modelo y trabajar directamente con productores mexicanos, apostando por un esquema de comercio justo en el que PAUSA paga un 7% adicional a los caficultores por cada kilo de café que venden.

Poco después, PAUSA empieza a crecer y nacen los espacios físicos. La primera cafetería abrió en 2022 en La Noria, y se convirtió en el punto de partida de una expansión que continuó en Polanco, Pabellón Bosques y Virreyes.