Lo que empezó como una inquietud por ayudar en uno de los momentos más inciertos de los últimos años, hoy es un proyecto que redefine la forma en la que consumimos café en México. PAUSA Café nació en plena pandemia, cuando Regina Montemayor y su hermana María decidieron transformar la pausa cotidiana de una taza de café en un acto consciente, humano y con impacto real. Aquí te contamos todo sobre PAUSA.
PAUSA café, el proyecto que nació del corazón y se convirtió en comunidad
Conoce cómo nació PAUSA Café
PAUSA nació en 2020, en medio de la pandemia, cuando Regina y María Montemayor se encontraban en Malinalco con su familia y fueron testigos de cómo muchas personas del pueblo se quedaron sin trabajo. Con la necesidad de hacer algo que pudiera ayudar, la respuesta llegó al mirar hacia lo que las apasionaba: el café. Así, entre ideas, pruebas y muchas ganas de aprender, decidieron empezar a vender bolsas de café y donar el 15% de las ganancias a una fundación por la educación llamada ÚNETE. “El nombre PAUSA salió súper natural ya que es un reflejo de nuestra filosofía: detenerse, estar presentes y disfrutar el momento”, cuenta Regina.
Al irse adentrando en el mundo del café en México, Regina y María descubrieron una realidad que las llevó a replantear su impacto. “El comercio del café en el país es súper desigual. Los caficultores reciben pagos mínimos por su trabajo y tienen muchísimos obstáculos para comercializar su producto”, dice Regina.
Fue así como decidieron transformar su modelo y trabajar directamente con productores mexicanos, apostando por un esquema de comercio justo en el que PAUSA paga un 7% adicional a los caficultores por cada kilo de café que venden.
Poco después, PAUSA empieza a crecer y nacen los espacios físicos. La primera cafetería abrió en 2022 en La Noria, y se convirtió en el punto de partida de una expansión que continuó en Polanco, Pabellón Bosques y Virreyes.
Además, el proyecto creció de manera orgánica con la creación de sus icónicos carritos de café para eventos. “Todo empezó porque una señora un día nos dijo, "Amo su café, ¿no sé quieren venir a hacer capuchinos a mi casa?" Entonces fuimos a intentarlo y de ahí nos salió otro y otro y otro. Literalmente se fue dando solito,” recuerda Regina. Hoy, estos carritos se han vuelto una de las propuestas más distintivas de PAUSA, y son ideales para llevar café a eventos sociales y corporativos.
Otro elemento fundamental en PAUSA es que es un proyecto impulsado por las personas que lo hacen posible. Para Regina y María, la idea de "café con causa" no se limita solo al apoyo a los caficultores, también se refleja en el trato hacia su equipo. “Si pasamos la mayor parte del día trabajando, qué mejor que hacerlo en un lugar donde te sientas cómodo, apoyado y con la posibilidad de crecer”, explican. Hoy, PAUSA cuenta con un equipo de más de 25 personas que comparten la pasión por el proyecto.
Mirando hacia atrás, su camino ha estado lleno de aprendizajes, retos y decisiones tomadas desde la intuición. Para Regina y María, uno de los mayores desafíos ha sido creer en su propio proyecto. “Si algún día decides renunciar a tu sueño, que sea en un día bueno, no en uno malo”, comparte Regina como consejo a cualquier persona que está emprendiendo. Hoy, PAUSA continúa creciendo fiel a su esencia: crear espacios para detenerse, estar presentes y transformar una taza de café en un acto consciente.