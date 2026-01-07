SAN, el lugar favorito de los matcha lovers

El viaje que lo cambió todo

Viajar a Japón es una experiencia que deja huella. Fue justo durante esos viajes cuando los fundadores de SAN se enamoraron de ese toque único del país y descubrieron la locura que era el mundo del té japonés. Antes de que SAN existiera, Gianna y Adrián tenían como objetivo empaparse de información: leyeron libros, vieron videos y contactaron miles de casas de té en Japón, muchas veces sin respuesta.

Empezaron a trabajar con matcha de proveedores locales en México para experimentar y comparar calidades hasta que finalmente lograron contactar a un granjero en Japón. Poco a poco, aprendieron sobre regiones, molienda y distintos tipos de té japonés, lo que les ayudó a definir el producto que querían traer y, especialmente, cómo comunicarlo al público.

En febrero del 2025, SAN abrió sus puertas como un espacio tipo showroom pensado para probar productos y tener un approach mucho más cercano a la cultura japonesa. Pero los viajes no quedaron ahí. Meses después, en mayo del año pasado, Gianna y Adrián regresaron a Japón para visitar granjas de matcha, conocer a granjeros y vivir de primera mano la cosecha de las hojas del té, una experiencia fundamental para la evolución del proyecto.