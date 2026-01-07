Más allá de una cafetería, SAN es un proyecto que nace del amor por Japón. Una historia que comienza de un viaje al otro lado del mundo y se convierte en un espacio creado para acercar a los mexicanos a lo que realmente es la cultura del té japonés, especialmente el matcha. Su objetivo: compartir un poco del amor y la pasión que Gianna y Adrián tienen por Japón.
SAN, el lugar favorito de los matcha lovers
El viaje que lo cambió todo
Viajar a Japón es una experiencia que deja huella. Fue justo durante esos viajes cuando los fundadores de SAN se enamoraron de ese toque único del país y descubrieron la locura que era el mundo del té japonés. Antes de que SAN existiera, Gianna y Adrián tenían como objetivo empaparse de información: leyeron libros, vieron videos y contactaron miles de casas de té en Japón, muchas veces sin respuesta.
Empezaron a trabajar con matcha de proveedores locales en México para experimentar y comparar calidades hasta que finalmente lograron contactar a un granjero en Japón. Poco a poco, aprendieron sobre regiones, molienda y distintos tipos de té japonés, lo que les ayudó a definir el producto que querían traer y, especialmente, cómo comunicarlo al público.
En febrero del 2025, SAN abrió sus puertas como un espacio tipo showroom pensado para probar productos y tener un approach mucho más cercano a la cultura japonesa. Pero los viajes no quedaron ahí. Meses después, en mayo del año pasado, Gianna y Adrián regresaron a Japón para visitar granjas de matcha, conocer a granjeros y vivir de primera mano la cosecha de las hojas del té, una experiencia fundamental para la evolución del proyecto.
SAN, Un espacio donde el matcha cuenta su propia historia
Antes de seguir con la historia, surge la pregunta ¿Qué es el matcha? Se trata de un tipo de té verde japonés que proviene de la planta camellia sinensis y que, con el tiempo, se volvió una parte fundamental de las ceremonias del té. En SAN, Gianna y Adrián prefieren dejar de lado el término “matcha ceremonial”, ya que no es un indicador real de calidad y puede ser engañoso. En su lugar, apuestan por la transparencia: dar información completa sobre el origen y el proceso del té que están sirviendo.
Con el opening de su nueva sucursal en la Condesa, SAN entra en una etapa súper emocionante. Este nuevo espacio convierte el matcha en mucho más que una bebida, sino que ofrece una experiencia más profunda: desde una casita de té para hacer ceremonias, hasta un omakase de té (el primero en México) y un jardín japonés diseñado para transportar a sus clientes, aunque sea por un momento, directo a Japón.
El reto más grande siempre ha sido conseguir matcha gracias a la alta demanda global y el acceso limitado fuera de Asia. ¿Su solución? Seguir viajando a Japón, hablar directamente con los granjeros y trabajar con distintos blends.
Al final, lo que Gianna y Adrián buscan es crear un espacio donde las personas puedan conectar con el té desde un lugar más consciente y cercano. Un espacio pensado para hacer una pausa, despertar la curiosidad y descubrir la historia detrás de cada taza.
“SAN es un reflejo de quiénes somos y del amor que le tenemos al respeto, la cultura y la historia, tanto de Japón como de México”, comparte Gianna. “Siempre nos gusta compartir nuestra historia porque uno nunca sabe quién está detrás de los proyectos. Ese contagio de la pasión es uno de nuestros objetivos principales: que la gente se lleve paz, tranquilidad y el gusto por seguir aprendiendo y entendiendo todo lo que hay detrás de lo que ofrecemos".