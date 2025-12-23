Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Círculos

Kaskunaj: el campamento que cuenta una historia

Platicamos con Maca Moreno, fundadora de este universo que transforma el juego en una experiencia para toda la vida.
mar 23 diciembre 2025 09:25 AM
DSC02236.jpeg
Camp Kaskunaj, el campamento que te cuenta una historia. (Cortesía )

Hay proyectos que nacen de una estrategia y otros que surgen de la intuición. Camp Kaskunaj pertenece al segundo grupo. La historia comienza cuando Maca Moreno tenía 16 años y empezó a trabajar en el campamento Pipiol donde, casi sin darse cuenta, descubrió que trabajar con niños no solo era un trabajo de verano, sino una vocación.

Años después, ya con sus propios proyectos, se reencontró con Paola, una amiga de Pipiol que en una conversación al aire le propuso empezar su propio campamento juntas en la hacienda de su familia en Querétaro. “Como a los tres días de esa plática la busqué para decirle que yo sí quería hacerlo realidad. Así que al día siguiente manejé a Querétaro a conocer el lugar y me enamoré, no podía creer que esa oportunidad me había caído a mí,” cuenta Maca.

Así que en 2022 comenzaron a planear y preparar lo que sería Kaskunaj (que significa magia en maya), con el propósito de que los niños de entre 6 y 14 años encuentren un lugar seguro donde pueden ser ellos mismos.

Publicidad

Conoce Camp Kaskunaj

Lo que distingue a Camp Kaskunaj de cualquier otro campamento no es solo su ubicación o sus actividades, sino la forma en la que todo sucede alrededor de una historia contada a través de cuatro elementos o reinos: tierra, agua, fuego y aire, cada uno enfocado en resaltar habilidades distintas de cada niño. Tierra conecta con lo físico y la naturaleza con actividades al aire libre. Agua trabaja el liderazgo y lo social con dinámicas en equipo. Fuego impulsa la creatividad y la expresión artística y, finalmente, aire trabaja lo intelectual con talleres de construcción de objetos y retos de lógica.

DSC02286.jpeg
Cada reino o elemento tiene sus propias actividades. (Cortesía )

Todos los campistas pasan por los cuatro reinos, entendiendo que nadie es solo una cosa y que cada habilidad es necesaria. “Somos un campamento concepto”, dice Maca, “la historia se cuenta desde que los niños se suben al camión hasta que se van, y el objetivo de esto es que se den cuenta de que se necesitan entre ellos para que haya paz en el mundo, y el objetivo individual es que cada quien encuentre su esencia”.

Aunque el universo de Kaskunaj nació pensando en niños, su metodología también se ha adaptado para trabajar con adultos y empresas. “Tenemos experiencias de team building y offsites para mejorar la comunicación, la colaboración y la toma de decisiones en experiencias que saquen a la gente de la rutina para ponerlos en escenarios donde el trabajo en equipo y la creatividad sean esenciales”, agrega.

Publicidad

Como todo proyecto en crecimiento, uno de los mayores retos para Camp Kaskunaj ha sido escalar sin perder su esencia. “Yo diría que una de las cosas más complicadas es mantener siempre una buena comunicación con tu equipo. Este año la carga de trabajo subió muchísimo y a veces eso complica que estemos todos en el mismo canal. Pero bueno, son happy problems,” cuenta Maca con una sonrisa.

El equipo núcleo de Kaskunaj que trabaja todo el año es de 5 personas (quienes se hacen llamar "Mavericks"), además de un staff de más de 100 personas que se reparten entre los camps para niños en Pascua y verano, así como las actividades para adultos que suceden todo el año.

Equipo Mavericks.jpg
"Mavericks", el equipo núcleo de Camp Kaskunaj (Cortesía )

Mirando hacia el futuro, Maca tiene una visión muy clara: llevar la magia de Kaskunaj a más lugares. “Nos gustaría que vinieran más niños de otros países, igual expandirnos a otras partes del país y algún día, me encantaría que, sin importar el lugar del mundo, siempre exista un punto donde sea posible vivir la experiencia Kaskunaj”.

Sin duda, un camp es una gran experiencia a cualquier edad, pero Kaskunaj le pone esa pizca de sal extra que te hace querer regresar. Definitivamente, ha creado un lugar y un concepto que no sólo le deja recuerdos a los campistas para toda la vida, sino que además les ayuda a convertirse en su mejor versión.

Publicidad

Tags

Emprendedores

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad