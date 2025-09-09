Pía Quintana es la chef que cocina historias, no solo platillos

Una cena de 10 para el jurado de Quién 50 con la firma de Pía Quintana

En el evento de jurado de Quién 50, la cena estuvo a cargo de Índigo by Pía. Fiel a la esencia de Índigo, la propuesta no se limitó a un servicio de catering, sino que se concibió como una experiencia integral.

Cada platillo fue creado para acompañar el carácter único de la reunión, reflejando tanto la importancia del jurado como la relevancia de la edición 2025 de Quién 50.

El menú, pensado para resaltar la ocasión, combinó ingredientes frescos y de temporada en creaciones que equilibraron sofisticación, sabor y un guiño a la cocina mexicana.

Cada tiempo se presentó como un recorrido diseñado para acompañar la conversación, el encuentro y el reconocimiento a quienes forman parte de esta edición.

De esta forma, la participación de Índigo by Pía en el evento de Quién 50 reafirmó el valor de la gastronomía como parte esencial de una celebración. Una cena que no sólo alimentó los sentidos, sino que fue un marco memorable a una noche dedicada a reconocer a los líderes más influyentes del país.

Elegimos a Pía Quintana para ser la encargada de los platillos en la cena de jurado para QUIÉN 50, y su menú fue un statement de sofisticación y frescura. (Selene Alaide)

Los planes a futuro

Índigo by Pía ya pinta para consolidarse como the place to be en experiencias gastronómicas. Su plan es crecer paso a paso, escribir más libros y armar un proyecto educativo para enseñar a niños y familias a tener conciencia alimentaria.

El plan de Pía es crecer paso a paso, escribir más libros y armar un proyecto educativo para enseñar a niños y familias a tener conciencia alimentaria. (Instagram @piaquintana)

¿Por qué nos inspira tanto?

Porque sabe de técnica, pero cocina con alma.

Porque convierte un evento en un viaje sensorial.

Porque pone al sabor por encima del postureo foodie.

Porque quiere dejar huella en la educación, no solo en la mesa.



Pía Quintana no solo sirve comida, te regala recuerdos. Con Índigo by Pía, la chef mexicana está redefiniendo lo que significa comer bien: es arte, cultura y emoción en un mismo bocado.