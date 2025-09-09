Pía Quintana es la chef que cocina historias, no solo platillos

La chef Pía Quintana estudió en la Escuela de Cocina del Ritz-Carlton en París, pasó por El Bulli y Arzak en España, cocinó en La Ventanas al Paraíso en Los Cabos y hasta fue parte de Top Chef México.
También cofundó La Lupita Taco & Mezcal, que seguro conoces si te late Los Cabos. Hoy, después de esa vuelta al mundo, encontró su propio ADN en la cocina.
Lo de Índigo by Pía es otra cosa. No hay menú fijo, no hay “platillo estrella”. Todo empieza con una emoción, una idea o un recuerdo. Cada evento se arma desde los muebles hasta los colores del menú.
Pía Quintana: Sabor primero,
hype
después
Algo que nos encanta de Pía Quintana es que tiene claro que la cocina no es solo show; y lo expresa sin filtro.
“Hay gente que se pone muy creativa, pero al final no hay fondo, no hay sabor”, nos comparte Pia y tiene razón. No importa qué tan "instagrameable" esté la mesa si el pescado llega recocido. Para ella, el sabor es la base y la creatividad, el toque que lo eleva.
La cocina de Pía Quintana equivale a identidad
Cuando Pía Quintana cocina para extranjeros en talleres, aprovecha para hablar de lo nuestro, por qué un marisco de Baja California no sabe igual que uno de Yucatán, o por qué seguimos usando el molcajete desde épocas prehispánicas. Es cocina como puente cultural y ahí es donde brilla.
Una cena de 10 para el jurado de Quién 50 con la firma de Pía Quintana
En el evento de jurado de Quién 50, la cena estuvo a cargo de Índigo by Pía. Fiel a la esencia de Índigo, la propuesta no se limitó a un servicio de catering, sino que se concibió como una experiencia integral.
Cada platillo fue creado para acompañar el carácter único de la reunión, reflejando tanto la importancia del jurado como la relevancia de la edición 2025 de Quién 50.
El menú, pensado para resaltar la ocasión, combinó ingredientes frescos y de temporada en creaciones que equilibraron sofisticación, sabor y un guiño a la cocina mexicana.
Cada tiempo se presentó como un recorrido diseñado para acompañar la conversación, el encuentro y el reconocimiento a quienes forman parte de esta edición.
De esta forma, la participación de Índigo by Pía en el evento de Quién 50 reafirmó el valor de la gastronomía como parte esencial de una celebración. Una cena que no sólo alimentó los sentidos, sino que fue un marco memorable a una noche dedicada a reconocer a los líderes más influyentes del país.
Los planes a futuro
Índigo by Pía ya pinta para consolidarse como the place to be en experiencias gastronómicas. Su plan es crecer paso a paso, escribir más libros y armar un proyecto educativo para enseñar a niños y familias a tener conciencia alimentaria.
¿Por qué nos inspira tanto?
Porque sabe de técnica, pero cocina con alma.
Porque convierte un evento en un viaje sensorial.
Porque pone al sabor por encima del postureo foodie.
Porque quiere dejar huella en la educación, no solo en la mesa.
Pía Quintana no solo sirve comida, te regala recuerdos. Con Índigo by Pía, la chef mexicana está redefiniendo lo que significa comer bien: es arte, cultura y emoción en un mismo bocado.