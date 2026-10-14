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Belleza

¿Cómo recrear el makeup de un Victoria's Secret Angel?

Piel luminosa, mucho brillo y labios glossy: el look de los ángeles es más fácil de lograr de lo que parece
mié 14 octubre 2026 01:11 PM
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(Obligatorio)
Glam luminoso estilo Ángel: piel jugosa, mirada con brillo y labios glossy. (via Instagram: (@victoriassecret))

Se acerca el Victoria's Secret Fashion Show 2026. Este año llega a Los Ángeles, California el 18 de octubre, y con él las ganas de probar el maquillaje de los icónicos ángeles. Y el look no es nada complicado de recrear: la clave está en una piel con mucha luz, que las facciones se sientan frescas, definidas y con mucho mucho brillo. Aquí te dejamos el paso a paso para que tú también te conviertas en parte del show.

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La piel glowy es clave

Paso 1: Preparar tu piel

Todo buen maquillaje empieza siempre con una piel cuidada. Limpia con tu jabón facial favorito, ponte una mascarilla, hidrata con tu crema y termina con un primer. Es el paso que no te puedes saltar que hace que todo dure y se vea mejor.

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Un buen primer hará que el makeup se mantenga intacto durante todo el desfile (e.l.f. power grip primer, $325, e.l.f cosmetics, Sephora.)

Paso 2: Base glowy

Lo que más nos encanta el maquillaje de las modelos de Victoria's Secret es su piel radiante. Elige una base con acabado luminoso y aplícala con una esponja húmeda, a toquecitos, para que se funda con la piel. Si necesitas corrector, puedes usarlo en las zonas como ojeras o granitos y difuminar.

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La base glowy se volverá tu mejor amiga (Dior Forever skin glow, $1,550, Dior, Sephora.)


Paso 3: Bronzer y rubor en crema

Aquí viene la definición. Pasa un bronzer stick por los pómulos, los lados de la nariz, debajo de tu mandíbula y en la cuenca de los ojos, y difumina todo con una esponja. Después, agrega rubor en la parte alta de las mejillas. Con eso, tendrás un efecto esculpido pero natural. Ese es justo el efecto que buscamos para este glam.

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Los productos en crema son el secreto para tener la piel luminosa y fresca (chocolate soleil: sun and done, $930, Too Faced, Sephora / beauty blush wand, $970, Charlotte Tilbury, Sephora.)

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Mucho, mucho brillo

Paso 4: Ojos shimmer

Para levantar la mirada, elige una sombra perlada o champaña con brillo. Aplica con el dedo en todo el párpado móvil y une con el tono café del bronzer. Agrega un delineado muy fino y define muy bien tus pestañas para conseguir esa mirada angelical.

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Las sombras con glitter son un must para este look (luxury palette pillow talk, $1,290.0, Charlotte Tilbury, Sephora)

Paso 5: Nunca va a ser suficiente iluminador

Este es el paso que cambia todo el look. Aplica iluminador en las partes altas del rostro y en la punta de la nariz, y como recordatorio: en este glam, mientras más iluminador mejor.

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La esencia de todo este makeup es que mientras más brillo mejor (glow seeker highlighter,$905, Anastasia Beverly Hills, Sephora.)

Paso 6: Labios glossy

Delinea tus labios con un tono nude o rosa y cierra con un gloss para un efecto con mucho volumen, o puedes elegir algo más discreto y utilizar un lip oil. De cualquier forma, el brillo en este glam no te va a fallar.

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Unos labios glossy para el toque final (ysl loveshine plumping lip oil gloss, $970, Yves Saint Laurent, Sephora.)

Ahora si ya tienes todo listo para ser un Victoria's Secret Angel. Una piel con mucha luz, mirada brillante y mucho glow. El glam que han llevado las ángeles por la pasarela, ahora también lo puedes llevar tú. Así que cuando llegue el 18 de octubre y empiece el desfile, ya sabes qué look usar.

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