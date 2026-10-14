¿Cómo recrear el makeup de un Victoria's Secret Angel?

Mucho, mucho brillo

Paso 4: Ojos shimmer

Para levantar la mirada, elige una sombra perlada o champaña con brillo. Aplica con el dedo en todo el párpado móvil y une con el tono café del bronzer. Agrega un delineado muy fino y define muy bien tus pestañas para conseguir esa mirada angelical.

Las sombras con glitter son un must para este look (luxury palette pillow talk, $1,290.0, Charlotte Tilbury, Sephora)

Paso 5: Nunca va a ser suficiente iluminador

Este es el paso que cambia todo el look. Aplica iluminador en las partes altas del rostro y en la punta de la nariz, y como recordatorio: en este glam, mientras más iluminador mejor.

La esencia de todo este makeup es que mientras más brillo mejor (glow seeker highlighter,$905, Anastasia Beverly Hills, Sephora.)

Paso 6: Labios glossy

Delinea tus labios con un tono nude o rosa y cierra con un gloss para un efecto con mucho volumen, o puedes elegir algo más discreto y utilizar un lip oil. De cualquier forma, el brillo en este glam no te va a fallar.

Unos labios glossy para el toque final (ysl loveshine plumping lip oil gloss, $970, Yves Saint Laurent, Sephora.)

Ahora si ya tienes todo listo para ser un Victoria's Secret Angel. Una piel con mucha luz, mirada brillante y mucho glow. El glam que han llevado las ángeles por la pasarela, ahora también lo puedes llevar tú. Así que cuando llegue el 18 de octubre y empiece el desfile, ya sabes qué look usar.