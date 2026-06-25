Los cortes y colores de pelo que son tendencia este verano

Los colores que son tendencia para verano

Golden brunette

El golden brunette es la opción para quienes no quieren alejarse del castaño pero sí buscan un poco más de luz en el pelo. Se trabaja sobre una base café cálida con reflejos color miel bien integrados, lo que evita que se vean mechas muy marcadas. Da la sensación de una melena más suave y un brillo natural.

A diferencia de los rubios, este tono no exige tantas visitas al salón: con un buen tratamiento hidratante cada cierto tiempo, el color se mantiene luminoso durante todo el verano.

El golden brunette, un castaño cálido con reflejos miel bien integrados. (vía Instagram (@sofiastylesnv))

Pumpkin spice

El pumpkin spice combina el cobrizo, la canela y el dorado en un solo tono, lo que lo convierte en una propuesta más atrevida de este verano. Es un look ideal para quienes buscan un cambio que se note, pero sin llegar al rojo intenso. Este tono se ha llevado en muchas temporadas, pero esta vez es una versión más cálida y menos anaranjada.

Es un color que requiere mantenimiento constante para que no pierda el tono deseado, sobre todo en verano cuando la playa tiende a opacar los cobrizos.

Cálido y con personalidad, sin caer en el rojo intenso. (vía Instagram (@julia.hatch))

Bronde sun-kissed

El bronde, esa mezcla entre rubio y castaño, vuelve esta temporada en una versión mucho más natural para que parezca que el pelo ha sido aclarado naturalmente por el sol. Esta versión busca una transición suave para evitar los contrastes muy marcados entre la raíz y las puntas.

Es una gran opción para quienes quieren que su pelo tenga un cambio sin ser muy extremo, que se vea sano y que tenga movimiento.

El bronde sun-kissed, una transición suave entre la raíz y las puntas, sin contrastes marcados. (vía Instagram (@vogelshair))

El verano siempre invita a probar algo distinto y más allá de una transformación radical, estas cinco propuestas demuestran que basta con un pequeño ajuste para lucir una melena renovada durante toda la temporada.