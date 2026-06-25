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Belleza

Los cortes y colores de pelo que son tendencia este verano

Cinco propuestas de cortes y colores, sin cambios radicales, para lucir una melena sana y luminosa esta temporada.
jue 25 junio 2026 12:24 PM
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Los cortes y colores de pelo para este verano
Hailey Bieber luce el bronde sun-kissed, el tono que parece aclarado por el sol del verano. (vía Instagram (@haileybieber))

Este verano nos invita a experimentar con nuestro pelo. Esta temporada el cambio de look se divide en cortes que despejan el cuello y dejan respirar nuestra melena, o bien, en un color que revive el brillo después de meses de frío. Estas son cinco propuestas que marcarán la temporada y la buena noticia es que ninguna exige un cambio radical, sino pequeños ajustes que marcan la gran diferencia.

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Los cortes de pelo más virales para verano 2026

Clavicut

El clavicut es la versión moderna del long bob: un corte que llega a la altura de la clavícula y resuelve el dilema de querer cortarse el pelo pero sin arriesgarse mucho.

Es ideal para los meses de calor porque despeja el cuello y al mismo tiempo sigue siendo apto para hacerse peinados. Se adapta a todo tipo de pelo, desde el más lacio hasta el más chino. La clave está en pedir un corte recto, sin demasiadas capas, que termine justo en la clavícula o un poco más arriba.

Clavicut
El clavicut, el corte que llega justo a la altura de la clavícula con movimiento al instante. (vía Instagram (@__ekhair__))

Soft mullet

El mullet está de vuelta, pero sin ser tan extremo como en temporadas anteriores. Esta vez es un corte con menos contraste entre las capas, lo que lo hace más fácil de llevar en el día a día. Sigue jugando con las longitudes y con el volumen del pelo. También resuelve un problema del verano: el pelo aplastado por el calor. Las capas aportan volumen a la parte superior sin la necesidad de usar calor constantemente.

Soft mullet
El mullet suave, con capas que dan volumen sin caer en los extremos. (vía Instagram (@itsabobeatbobworld))

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Los colores que son tendencia para verano

Golden brunette

El golden brunette es la opción para quienes no quieren alejarse del castaño pero sí buscan un poco más de luz en el pelo. Se trabaja sobre una base café cálida con reflejos color miel bien integrados, lo que evita que se vean mechas muy marcadas. Da la sensación de una melena más suave y un brillo natural.

A diferencia de los rubios, este tono no exige tantas visitas al salón: con un buen tratamiento hidratante cada cierto tiempo, el color se mantiene luminoso durante todo el verano.

Golden brunette
El golden brunette, un castaño cálido con reflejos miel bien integrados. (vía Instagram (@sofiastylesnv))

Pumpkin spice

El pumpkin spice combina el cobrizo, la canela y el dorado en un solo tono, lo que lo convierte en una propuesta más atrevida de este verano. Es un look ideal para quienes buscan un cambio que se note, pero sin llegar al rojo intenso. Este tono se ha llevado en muchas temporadas, pero esta vez es una versión más cálida y menos anaranjada.

Es un color que requiere mantenimiento constante para que no pierda el tono deseado, sobre todo en verano cuando la playa tiende a opacar los cobrizos.

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Cálido y con personalidad, sin caer en el rojo intenso. (vía Instagram (@julia.hatch))

Bronde sun-kissed

El bronde, esa mezcla entre rubio y castaño, vuelve esta temporada en una versión mucho más natural para que parezca que el pelo ha sido aclarado naturalmente por el sol. Esta versión busca una transición suave para evitar los contrastes muy marcados entre la raíz y las puntas.

Es una gran opción para quienes quieren que su pelo tenga un cambio sin ser muy extremo, que se vea sano y que tenga movimiento.

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El bronde sun-kissed, una transición suave entre la raíz y las puntas, sin contrastes marcados. (vía Instagram (@vogelshair))

El verano siempre invita a probar algo distinto y más allá de una transformación radical, estas cinco propuestas demuestran que basta con un pequeño ajuste para lucir una melena renovada durante toda la temporada.

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Pelo corte de pelo

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