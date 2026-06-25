Este verano nos invita a experimentar con nuestro pelo. Esta temporada el cambio de look se divide en cortes que despejan el cuello y dejan respirar nuestra melena, o bien, en un color que revive el brillo después de meses de frío. Estas son cinco propuestas que marcarán la temporada y la buena noticia es que ninguna exige un cambio radical, sino pequeños ajustes que marcan la gran diferencia.
Los cortes y colores de pelo que son tendencia este verano
Los cortes de pelo más virales para verano 2026
Clavicut
El clavicut es la versión moderna del long bob: un corte que llega a la altura de la clavícula y resuelve el dilema de querer cortarse el pelo pero sin arriesgarse mucho.
Es ideal para los meses de calor porque despeja el cuello y al mismo tiempo sigue siendo apto para hacerse peinados. Se adapta a todo tipo de pelo, desde el más lacio hasta el más chino. La clave está en pedir un corte recto, sin demasiadas capas, que termine justo en la clavícula o un poco más arriba.
Soft mullet
El mullet está de vuelta, pero sin ser tan extremo como en temporadas anteriores. Esta vez es un corte con menos contraste entre las capas, lo que lo hace más fácil de llevar en el día a día. Sigue jugando con las longitudes y con el volumen del pelo. También resuelve un problema del verano: el pelo aplastado por el calor. Las capas aportan volumen a la parte superior sin la necesidad de usar calor constantemente.
Los colores que son tendencia para verano
Golden brunette
El golden brunette es la opción para quienes no quieren alejarse del castaño pero sí buscan un poco más de luz en el pelo. Se trabaja sobre una base café cálida con reflejos color miel bien integrados, lo que evita que se vean mechas muy marcadas. Da la sensación de una melena más suave y un brillo natural.
A diferencia de los rubios, este tono no exige tantas visitas al salón: con un buen tratamiento hidratante cada cierto tiempo, el color se mantiene luminoso durante todo el verano.
Pumpkin spice
El pumpkin spice combina el cobrizo, la canela y el dorado en un solo tono, lo que lo convierte en una propuesta más atrevida de este verano. Es un look ideal para quienes buscan un cambio que se note, pero sin llegar al rojo intenso. Este tono se ha llevado en muchas temporadas, pero esta vez es una versión más cálida y menos anaranjada.
Es un color que requiere mantenimiento constante para que no pierda el tono deseado, sobre todo en verano cuando la playa tiende a opacar los cobrizos.
Bronde sun-kissed
El bronde, esa mezcla entre rubio y castaño, vuelve esta temporada en una versión mucho más natural para que parezca que el pelo ha sido aclarado naturalmente por el sol. Esta versión busca una transición suave para evitar los contrastes muy marcados entre la raíz y las puntas.
Es una gran opción para quienes quieren que su pelo tenga un cambio sin ser muy extremo, que se vea sano y que tenga movimiento.
El verano siempre invita a probar algo distinto y más allá de una transformación radical, estas cinco propuestas demuestran que basta con un pequeño ajuste para lucir una melena renovada durante toda la temporada.