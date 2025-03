Kim Kardashian revela que hizo con el anillo de Kris Humphries que ella pagó

Kim Kardashian quiere darle a North el anillo de compromiso que le dio Kanye West

Kim Kardashian siguió adelante con Kanye West y la pareja tuvo a su hija North antes de casarse en 2014. Posteriormente, ampliaron su familia con su hijo Saint en 2015, su hija Chicago en 2018 y su hijo Psalm en 2019. En febrero de 2021, Kim solicitó el divorcio tras casi siete años de matrimonio. El divorcio se formalizó en noviembre de 2022.

“Pero el primero con el que me comprometí (durante mi tercer matrimonio) fue la única joya que no me llevé a París”, explicó Kim en referencia al robo que sufrió de 2016. “En un momento llevaba mis dos anillos de compromiso y Kanye me dijo: 'Nunca uses los dos anillos a la vez. ¿Te estás volviendo loca?'”.

Kim Kardashian y North West (Instagram)

Kim comentó que su plan era darle a North su anillo de compromiso de parte de West. Anteriormente, la modelo había dicho que no descartaba la posibilidad de volverse a casar.

“Creo que definitivamente voy a ser muy cautelosa porque quizás he demostrado que no soy la mejor en el matrimonio. Y no quiero volver a cometer ese error”, dijo Kim durante el episodio de junio de 2022 de Today With Hoda & Jenna. “A veces pienso: '¿Debería estar en una relación como la de Goldie Hawn y Kurt Russell (que están juntos pero no casados)?' Parece que les está funcionando”.